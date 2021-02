Bielan: Lider nie może popełniać tylu błędów co Gowin

Bielan twierdzi, że podczas wiosennego konfliktu robił wszystko, aby "zasypać podziały, ale rany pozostały".

Polityk zapewnia, że namawiał Jarosława Kaczyńskiego, by ten zdecydował o powrocie Gowina do rządu.

- A Gowin wrócił, ale odmieniony - twierdzi Bielan.

"Odmiana" Gowina ma polegać na tym, że postanowił on, na podstawie swoich doświadczeń z Platformy Obywatelskiej, przekształcić Porozumienie w partię wodzowską i autorytarną. To model, który zdaniem Bielana sprawdzał się w PO i sprawdza w PiS, ale w takim przypadku lider powinien mieć charyzmę i "nie może tez popełniać tylu błędów, co Gowin".

Jako przykład polityk podał spadek popularności Porozumienia w sondażach - obecnie partia ma 1,2 pkt proc. poparcia, czyli jedną trzecią z 3,5, które Polska Razem (z niej powstało Porozumienie - red.) miała w 2014 roku.

- Nasz lider jest w ogonie rankingu zaufania do polityków. W takiej sytuacji budowanie Porozumienia jako partii wodzowskiej, w której wódz nie znosi sprzeciwu wszystkich inaczej myślących i ich usuwa, to prosta droga do rozpadu partii - dowodził Bielan.

Polityk przekonywał, że to on obecnie ma władzę w Porozumieniu, jako przewodniczący konwencji krajowej. Swoją tezę opiera na analizie dokumentów, z których wynika, że "ostatni raz Jarosław Gowin otrzymał demokratyczny mandat od członków swojego ugrupowania w kwietniu 2015 r.", więc jego kadencja wygasła w 2018, a zgodnie ze statutem, "kiedy prezes z jakiegoś powodu przestaje pełnić urząd, jego obowiązki przejmuje przewodniczący konwencji krajowej".

Zdaniem Bielana to jest rzeczywisty powód, dlaczego "Gowin zaatakował".

A że Bielanowi zależy na utrzymaniu koalicji w ramach Zjednoczonej Prawicy, więc obecnie to jego, Adama Bielana, zadaniem jest doprowadzenie do kongresu, na którym odbędą się w pełni demokratyczne wybory władz. Zadeklarował, że sam nie wystartuje w wyborach na prezesa.

