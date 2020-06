Gowin: Nie wiem czy Kaczyński definiuje się jako konserwatysta Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Ja jestem konserwatystą - konserwatyści są przywiązani do pewnych form i do pewnego sposobu działania politycznego - nastawionego na działanie ewolucyjne, nie rewolucyjne. Metodą konserwatywnej polityki jest dialog - mówił w TVN24 lider Porozumienia Jarosław Gowin pytany o to, czy słowa prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie o "chamskiej hołocie" mogą zaszkodzić prezydentowi Andrzejowi Dudzie w walce o reelekcję.