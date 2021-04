Poseł PSL: Niewykluczone, że opozycja wesprze Kaczyńskiego

Marek Sawicki mówił także o strategii, którą stosuje Jarosław Kaczyński wobec swoich koalicjantów.

– Zjednoczona Prawica ma co dzielić. Jarosław Kaczyński nie zaryzykuje i jeśli (Jarosław) Gowin tego zażąda, to powoła kolejnych trzech podsekretarzy, to nie jest nową praktyką w tym rządzie. Po drugie Zbigniew Ziobro ma zgodę Jarosława Kaczyńskiego na łowienie skrajnej prawicy. W związku z czym został zwolniony z obowiązku głosowania i popierania Mateusza Morawieckiego w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE – skomentował polityk.

Poseł PSL odniósł się także do wyboru RPO i przyszłego głosowania nad tą sprawą w Senacie. - O demokratyczną większość w Senacie jestem raczej spokojny i nie wierzę, aby aż 2-3 senatorów złamało się i zagłosowało za politycznym kandydatem jakim jest pan poseł Wróblewski. Wydaje się, że nawet sam PiS nie wierzy w to, że ich kandydat może wygrać, bo nawet nie bardzo zabiegają o to, żeby znaleźć potrzebnych senatorów do wybrania pana Wróblewskiego – mówił.