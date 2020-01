Kosiniak-Kamysz: Polska dla wszystkich, a nie dla wybranych

W jej skład wchodzi PSL, Kukiz'15 i Unia Europejskich Demokratów.

- Chcemy współpracować z przedsiębiorcami, z ludźmi ciężkiej pracy, z obywatelami. Ze wszystkimi, którzy tworzą wspólnotę Polaków. Należy dążyć do wspólnoty, do porozumienia. Polska jest dziś krajem niezwykle podzielonym. Niby mówimy tym samym językiem, ale się nie słyszymy. Jesteśmy zamknięci we własnych bańkach. A może prawda nie jest na pasku telewizji? Złe ustawy zawsze można odwrócić, ale relacje międzyludzkie można bardzo łatwo odbudować. Polska w swej historii upadała zawsze gdy była podzielona. Upadek I RP to wynik podziału społecznego, brak upodmiotowienia większości obywateli - powiedział w trakcie spotkania inauguracyjnego klubu Koalicji Polskiej w Krakowie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Zależy nam na Polsce, która jest najlepszym miejscem do życia. Zbudujemy Polskę, która jest dla wszystkich, a nie dla wybranych, która jest sprawiedliwa, która jest suwerenna i która jest najlepszym miejscem do życia - mówił.

- Polska potrzebuje radykalnej zmiany. Radykalnej zmiany relacji międzyludzkich, relacji z przedsiębiorcami. Nie mogą być traktowani jak dojna krowa. Ktoś płaci za obietnice wyborcze. Oni nie mogą być tak traktowani. Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, zwłaszcza tym którzy są na tej sali. Oni od lat budują siłę naszej gospodarki. Ludzie ciężkiej pracy. Bez nich nie byłoby 500 Plus. Trzeba docenić ich pracę. Obiecuję, że powstanie samorząd gospodarczy. Stworzymy niezależny i powszechny samorząd gospodarczy, który będzie partnerem dla każdego rządu - mówił Kosiniak-Kamysz o przedsiębiorcach.

Kosiniak-Kamysz mówił też o zmianach w wymiarze sprawiedliwości. - Trzeba powstrzymać chaos, ale potrzebna jest reforma. Stawiamy na wprowadzenie sędziów pokoju, którzy będą rozstrzygali w najprostszych sprawach - podkreślił.