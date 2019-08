PSL poprze kandydaturę Wojciechowskiego na komisarza

- My głosujemy za Polakami niezależnie od tego z jakiego środowiska politycznego pochodzą. Głosowaliśmy za Januszem Wojciechowskim pomimo, że zdradził Polskie Stronnictwo Ludowe, ale był kandydatem do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i nasze głosy były na niego oddane. Teraz też zagłosujemy - powiedział lider PSL.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jego partia stawia Wojciechowskiemu zadania zwiększenia dopłat bezpośrednich dla rolników i zrównania ich do 280 euro do hektara średnio - czyli do poziomu niemieckiego i francuskiego, zablokowania umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową, odblokowania handlu na wschód do Rosji i budżet dla polskiego rolnictwa.

- Jeżeli Polak będzie pełnił tę funkcję, to myślę, że budżet będzie historycznie wysoki. Powinno to być minimum 35 miliardów euro - powiedział.