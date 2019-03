Kosiniak-Kamysz: Zwrócę się o przełożenie strajku Fotorzepa/ Michał Kolanko

Jeżeli z winy rządu nie dojdzie do porozumienia do 8 kwietnia, będę zwracał się do prezesa Sławomira Broniarza, żeby przełożył termin strajku nie na czas egzaminów, tylko zaraz po nich - mówił w Polsat News lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.