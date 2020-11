Szymon Hołownia: Każdy z nas przez idiotyczne weta straci ponad 6 tys. zł

Lider Polska 2050 wydał oświadczenie w związku z ostatnimi wydarzeniami. - To, co działo się w ostatnich dniach w Polsce rządzonej przez narastający polityczny obłęd coraz wyraźniej tracącego kontakt z podłożem Kaczyńskiego, przeraża, przygnębia, podcina skrzydła - ocenił Szymon Hołownia.

- Jeszcze parę miesięcy temu sam obruszyłbym się na porównanie Kaczyńskiego do Łukaszenki. Dziś? Gdy robi z polskiej policji swój OMON? Gdy każe naszym policjantom hańbić swoje odznaki, zachowywać się tak, jak SB czy ZOMO zachowywało się za głębokiej komuny - pałować pokojowo demonstrujących ludzi? Gdy każe im oślepiać gazem posłów? - pytał.

- Kaczyński robi dziś nam obciach na pół świata. On robi z nas, dumnych Polaków - oszustów, kombinatorów, krętaczy. A prawda jest taka, że to na złodzieju czapka gore. Bo to on, bezczelnie, w biały dzień, w imię utrzymania się przy korycie, okrada dziś każdego z nas z pieniędzy, które mogłyby odbudować nasze firmy, pomóc ochronie zdrowia, wyposażyć szkoły, czy wymienić toksyczne piece w naszych domach - przekonywał Kaczyński.