Brexit: Tym razem to Macron sięga po weto

To jest sytuacja, która coraz bardziej przypomina blokadę przez Polskę i Węgry unijnego budżetu w dniach poprzedzających szczyt UE 10 grudnia. W piątek negocjator Wspólnoty Michel Barnier zwrócił się do ambasadorów „27" z pytaniem, czy może pójść na ustępstwa w sprawie rezygnacji z dostępu do brytyjskich łowisk dla europejskich rybaków. Jednak Emmanuel Macron dał polecenie swojemu przedstawicielowi, aby wykluczył taką możliwość. Francuzów wspierają Belgowie i Holendrzy, dla których dostęp do wód przybrzeżnych również jest ważny.

Poniżej dalsza część artykułu