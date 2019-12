MSZ rozdaje majątek. Samochody, komputery, sztućce do wzięcia

Samochód BMW 520i z 2015 r. z przebiegiem zaledwie 9 tys. km z Ambasady RP w Dublinie czy Nissan Infiniti z 2014 r. z placówki dyplomatycznej w Abu Zabi z 71 tys. przebiegu – to jedne z najatrakcyjniejszych składników likwidowanego właśnie majątku po wydziałach promocji i handlu, jakie działały przy ambasadach RP. Mogą go otrzymać za darmo m.in. fundacje.

Jak wynika z odpowiedzi resortu na pytania „Rzeczpospolitej", to efekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której wskazano na „konieczność zmiany podejścia do dyplomacji ekonomicznej, a także większej ekspansji polskich firm na rynki perspektywiczne".

„Mienie znajdujące się w posiadaniu wydziałów w dniu likwidacji zostało nieodpłatnie przekazane Ministerstwu Rozwoju oraz Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii i zostało zabezpieczone w poszczególnych lokalizacjach. W obecnej chwili ministerstwo jest w procesie kwalifikowania składników rzeczowych majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych przejętych po likwidacji WPHI do kategorii majątku zbędnego lub zużytego" – dodaje resort w odpowiedzi. Do wydania są obecnie na przykład w Algierze laptopy, komputery, faks, kilka drukarek, aparat fotograficzny. Chętni mogą otrzymać nawet centralę telefoniczną z dziewięcioma telefonami bezprzewodowymi i skórzaną czteroosobową kanapę w kolorze bordo.

Z kolei w biurze w Holandii znajdują się niepotrzebne już rządowi m.in. zestawy komputerowe HP z ekranami, drukarki, kserokopiarki, niszczarka do papieru (dość nowe, bo z roku 2017), ekspres do kawy, odtwarzacz DVD i nawigacja GPS.

Najdłuższe listy rzeczy do oddania są z Mińska i Sofii. Liczą one ponad 70 pozycji, a wśród nich meble (szafki, biurka, fotele), sprzęt biurowy, a nawet sztućce, kieliszki, których jeszcze do niedawna używali polscy ambasadorzy. Na liście są także m.in. odkurzacz, szafa pancerna, lodówka, a także ekspres do kawy. W wykazie zbędnych składników wydziału w Wilnie, który „utracił swoją wartość użytkową", znajduje się m.in. urządzenie wielofunkcyjne, czyli drukarka, kopiarka, skaner, faks z 2016 r.