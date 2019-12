Sejmowa speckomisja zbada pedofilię?

– Jeśli chcemy na poważnie podejść do problemu, ta komisja musi powstać – mówi Joanna Scheuring-Wielgus z klubu Lewicy. Jak ustaliła „Rzeczpospolita", opozycja wniesie w Sejmie projekt ustawy o powołaniu Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia. To gremium, które ma zająć się przypadkami pedofilii wśród duchownych.

Pomysł powołania komisji, wzorem wielu państw zachodnich, już w grudniu ubiegłego roku przedstawiły Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk i Fundacja „Nie lękajcie się". Było to skutkiem dyskusji wokół przeszłości kapelana Solidarności ks. prał. Henryka Jankowskiego.

Lewicowi aktywiści wówczas zaczęli pracę nad projektem ustawy, który początkowo miał być wniesiony jako inicjatywa obywatelska. By trafiła do Sejmu, podpisy musiałoby złożyć pod nią co najmniej 100 tys. osób