Skrajna prawica chce wkroczyć na salony

– Nie potrafią w ogóle prawidłowo myśleć, nie mówiąc już, że nieszablonowo – takim zdaniem współprzewodniczący Alternatywy dla Niemiec (AfD) Jörg Meuthen rozsierdził swych przeciwników w partii na niedawnym zjeździe. Omal nie doszło do rozłamu, co byłoby równoznaczne z upadkiem trzeciego ugrupowania w Bundestagu i największej partii opozycji.

Przy tym konflikt w niej wykracza daleko poza to ugrupowanie. – Sytuacja w AfD ma wielki wpływ na to, jaki będzie przyszły kierunek polityczny CDU – przekonuje „Rzeczpospolitą" prof. Thomas Pogundtke, politolog z uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie.

Jego zdaniem w sytuacji, gdy w AfD przeważy skrajna linia, rosną szanse na objęcie przywództwa CDU przez zdeklarowanego konserwatystę Friedricha Merza, wypchniętego swego czasu z kierownictwa przez Angelę Merkel. Jest ostrym krytykiem pani kanclerz, wzywając do powrotu przez CDU do sprawdzonych tradycyjnych wartości w sprawach imigracji czy utrzymywania dystansu do islamu. Jeżeli zaś w AfD miałaby przeważyć linia pragmatyczna, większe szanse na przywództwo CDU miałby mieć premier Północnej Nadrenii-Westfalii Armin Laschet – kandydat partyjnego centrum i zwolennik polityki Merkel. Przy tym wpływ AfD na wydarzenia wśród chadeków jest już dzisiaj dostrzegalny w Saksonii-Anhalt, gdzie doszło właśnie do kryzysu w CDU. Premier Reiner Haseloff (CDU) stoi tam na czele rządu koalicyjnego z SPD i Zielonymi. Koalicjanci nie mogą się porozumieć w sprawie opłat za abonament RTV. W tej sytuacji szef CDU w landzie i zarazem minister lokalnego MSW ogłosił, że nie widzi przeszkód do rozwiązania koalicji. Oznaczałoby to rządy mniejszościowe i współpracę z AfD w określonych sprawach.