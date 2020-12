Michał Dworczyk: Niech UE pamięta o fundamentach

Lekarze wypowiadają się o takich optymalnych wartościach. W ostatnich dniach profesor Gut mówił o zaszczepieniu 50–55 proc. populacji, co w sposób zasadniczy zmieniłoby sytuację epidemiologiczną w kraju. Rząd ma za zadanie przeprowadzić akcję profrekwencyjną tak, by jak najwięcej Polaków zdecydowało się na szczepienia, które – przypomnijmy – będą nieodpłatne i dobrowolne.

Stanowisko rządu, które prezentuje premier Mateusz Morawiecki, jest jasne. Musimy mieć pewność, że nie zostaną wprowadzone żadne niejasne i nietransparentne rozwiązania. Należy zadbać o to, aby UE przestrzegała traktatów i pamiętała o fundamentach, na których została zbudowana, a te fundamenty to wzajemny szacunek. Nie tylko dotyczący traktatów, ale również podmiotowego traktowania wszystkich państw członkowskich – niezależnie od rozmiaru państwa i partii, która w danym kraju aktualnie rządzi.

Jestem ostrożnym optymistą. Chciałbym, żeby jak najszybciej wszystkie wątpliwości i kwestie sporne zostały rozstrzygnięte. To jest ważne nie tylko z punktu widzenia Polski, ale z punktu widzenia całej Unii Europejskiej. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy politycy opozycji, Polska razem z Węgrami dba o to, aby UE była jak najsilniejsza, żeby była stabilna i przewidywalna, a to w dzisiejszym świecie jest nam bardzo potrzebne.