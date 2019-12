Rosyjski ekspert: Zmierzamy w kierunku konfliktu zbrojnego

Tylko idioci i liberałowie mogą w Rosji postrzegać NATO jako sojusznika. Jak można nie zauważać tego, że poszerzenie sojuszu na wschód i dyslokacja wojsk stanowi dla Rosji bezpośrednie zagrożenie? Mamy do NATO taki sam stosunek, jaki Polacy mieli do Armii Czerwonej w 1920 roku.

A czy to nie jest tak, że tacy ludzie dążyli do kompromisu i dzięki nim zakończyła się zimna wojna?

To nie był kompromis, to były bezwarunkowe ustępstwa ze strony Rosji. Na czym polegał kompromis, gdy rozwiązano Układ Warszawski, a NATO się poszerzyło? To tak jakby podszedł do pana na ulicy bandyta z nożem i poprosił o portfel. To był taki kompromis.