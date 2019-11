Niemiecki polityk: Donald Tusk nie był wykonawcą rozkazów Angeli Merkel

Według Polaka, działania prezydenta Macrona to pewnego rodzaju „gra", dzięki której chce on zdobyć korzyści dla swojego kraju. - Macron próbuje w tej chwili stawiać różne przeszkody w rozwoju NATO, rozszerzeniu na Bałkanach czy w relacjach z Rosją, ponieważ chce uzyskać cenę za ich zniesienie. To trochę taki geszefciarz – przekonywał europoseł PiS.

W Studio Europa europosłowie zastanawiali się także nad tym, czy UE może sobie pozwolić na szantaż ze strony Turcji, czy istnieje ryzyko, że Donald Trump odwróci się plecami do sojuszników i czy Niemcy faktycznie tracą dominującą rolę we Wspólnocie na rzecz Francji?