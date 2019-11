Silny samorząd to silne państwo

Ostatni, trzeci panel dyskusyjny poświęcony będzie systemowi ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, w szczególności skutecznej profilaktyce onkologicznej i psychiatrycznej. Ważnym tematem będzie także nowo powstający Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu. Wśród zaproszonych do dyskusji gości są m.in.: posłanka Małgorzata Tracz, Katarzyna Kapuścinska, dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka we Wrocławiu, Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Robert Raczyński, prezydent Lubina.