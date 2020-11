Sondaż: PiS umacnia się na prowadzeniu

To oznacza spory wzrost dla partii rządzącej. Aż o 4 punkty procentowe, w porównaniu do badań sprzed dwóch tygodni, podczas gdy poparcie dla KO urosło zaledwie o 0,1 punktu procentowego.

Po Marszu Niepodległości słabnie za to Konfederacja. Z badania dla wp.pl wynika, że ta partia nie dostałaby się do Sejmu, bo dziś mogłaby liczyć zaledwie na 2,2 proc. poparcia. Jest to aż o trzy punkty mniej niż na początku listopada.