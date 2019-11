Senat: Po pierwsze, obecność

W Senacie opozycja ma przed sobą kilka wyzwań. Pierwsze to utrzymanie kruchej politycznej współpracy zróżnicowanej grupy 51 senatorów i senatorek. Są wśród nich przedstawiciele PO, Lewicy, PSL oraz trzyosobowe koło senatorów niezależnych. Po drugie, przy takiej większości kluczowe zadanie to koordynacja prac i dbanie o obecność na każdym uznanym za istotne głosowaniu – czyli w praktyce na większości z nich. Bo każda porażka natychmiast zostanie uznana przez PiS za sygnał potencjalnej destabilizacji.

Zwłaszcza w pierwszym okresie, gdy media będą uważnie śledzić to, co robi opozycyjna większość. Gdy spojrzymy do statystyk prac Senatu przygotowanych za okres od 2015 do 2018 roku, to zobaczymy, jak wymagające jest to zadanie.