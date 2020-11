Szykuje się kolejne polityczne przesilenie w Zjednoczonej Prawicy

Wszystko prowadzi do sytuacji, w której powstaje wzajemnie napędzający się system wzajemnych nieufności i oskarżeń. Przez to można usłyszeć w Zjednoczonej Prawicy – i to zarówno w PiS, jak i w partiach koalicyjnych – że szykuje się kolejne polityczne przesilenie, do którego może dojść jeszcze przed wygaszeniem obecnej fali pandemii. Poprzednie o mało co nie zakończyło się rozpadem koalicji rządzącej i być może przyspieszonymi wyborami. Rysuje się obraz sytuacji, w której kolejne spięcia i nieufność mogą doprowadzić np. do powstania rządu mniejszościowego, bez jednego albo nawet obydwu obecnych koalicjantów PiS. To oczywiście najbardziej ekstremalny rozwój wypadków.