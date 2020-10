Michał Szułdrzyński: Redukcja rządu tylko na papierze?

Stefan Kisielewski powtarzał dawno, że herbata od samego mieszania nie robi się słodsza. To samo można by dziś powiedzieć o odchudzaniu rządu. Od przesunięcia departamentów z jednych resortów do innych, rząd nie stanie się ani mniejszy, ani bardziej skuteczny. Owszem problemem rządzenia zawsze była resortowość, czy jak to niektórzy nazywali silosowość państwa. Jednak by ją przezwyciężyć, trzeba nie tyle poprzekładać departamenty (bo często to one bywają niezależnymi od siebie ksiąstewkami), tylko przebudować system zarządzania państwem.