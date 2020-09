Urzędnicy dostaną skromniejsze auta

Zgłosił się dealer BMW, który zaoferował łącznie 16 samochodów – z czego połowa to nowy model, a pozostałe to model produkowany do ubiegłego roku. KAS otrzyma więc BMW M135i xDrive z silnikiem 306 koni (osiem aut, każde za 145 tys. zł) i BMW X1 192KM (po 124 tys. zł za sztukę), model produkowany od 2015 do 2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożył diler BMW z Gdańska.