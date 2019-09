"Trzeba cię zabić jak Adamowicza". Strażnik groził Lubnauer

Jak relacjonowała Lubnauer na Facebooku, w nocy policja ostrzegła ją, by nie wychodziła z pokoju w hotelu sejmowym, bo sprawca jest w okolicy. Rano dowiedziała się, że mężczyzna został ujęty.

W poniedziałek Radio Zet podało, że to funkcjonariusz straży marszałkowskiej, czyli formacji powołanej do ochrony parlamentu. Centrum Informacyjne Sejmu napisało w komunikacie, że mężczyzna ma 19-letni staż, do jego pracy nie było żadnych zastrzeżeń. Teraz ma zostać wydalony ze służby w trybie natychmiastowym.