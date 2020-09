Prezes Kaczyński postawił warunki i czeka na Ziobrę

O tym, że pozostanie Solidarnej Polski w Zjednoczonej Prawicy uzależnione jest od spełnienia zakomunikowanych przez PiS warunków, poinformowała we wtorek rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Zbigniew Ziobro miał je usłyszeć od Jarosława Kaczyńskiego w poniedziałek późnym wieczorem. Szef Solidarnej Polski powinien odpowiedzieć do środy – o godz. 13 w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej rozpocznie się kolejna narada władz partii, które mają podjąć ostateczne decyzje.

Z rozmów „Rz" z politykami PiS wynika, że porozumienie Kaczyński–Ziobro lub dymisja ministra sprawiedliwości wciąż są możliwe. Jeśli doszłoby do wyrzucenia Ziobry, to na czele resortu sprawiedliwości stanąłby najpewniej poseł Przemysław Czarnek.

Emocje między Solidarną Polską a PiS widać nawet w przestrzeni publicznej. Tylko we wtorek do ostrej wymiany zdań na Twitterze doszło między posłem Solidarnej Polski Sebastianem Kaletą a wicerzecznikiem PiS Radosławem Foglem.

Jeśli kryzys uda się zażegnać, to Zjednoczona Prawica będzie musiała wrócić do rozmów o programie, rekonfiguracji rządu i personaliach. Zostały one przerwane, gdy kształt rządu z ok. 14 ministrami był bliski zatwierdzenia.