Powszechna mobilizacja na kolejny weekend kampanii

Nowe przesłanie KO

Schetyna odwiedził w ramach podziału ról Podlasie. W Białymstoku apelował do prezesa PiS o to, by wspólnie powiedzieć „dość" językowi nienawiści. – To powinno być wspólne ustalenie tych wszystkich, którzy się z tym nie zgadzają – mówił lider Platformy. To nowe przesłanie w kampanii Koalicji Obywatelskiej. Podobnie jak PiS KO od kilku dni intensywnie mobilizuje zwolenników. Temu ma służyć trwająca od poniedziałku akcja „Silni razem" i dystrybucja wyborczych materiałów, w tym bannerów na przydomowe płoty.