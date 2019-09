Rosja: Wszyscy ogłosili zwycięstwo

– Nie chcieli być publicznie utożsamiani ze zdyskredytowaną partią, do której chyba na trwałe przylgnęło przezwisko wymyślone przez opozycjonistę Nawalnego: „partia żulików i złodziei" – powiedział „Rzeczpospolitej" szef socjologicznego ośrodka Centrum Lewady Lew Gudkow.

Nowe technologie polityczne

Mimo to z wyniku cieszył się Aleksiej Nawalny, gdyż udało mu się nie dopuścić do wybrania szefa stołecznej partii władzy Andrieja Mietielskiego. Tuż przed wyborami Fundacja Nawalnego opublikowała wyniki śledztwa, z których wynikało, że jest on dolarowym milionerem, posiadaczem hoteli w Austrii i nie potrafi wytłumaczyć pochodzenia swego majątku. – Wyborcy głosowali sercem, a nie rozumem – wyjaśnił z kolei swój wynik Mietielski.