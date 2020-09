Opozycyjnego rządu Białorusi w Warszawie nie będzie

– Nie tworzymy żadnego alternatywnego rządu. Nikt o tym nawet nie mówi. Musimy zrobić wszystko, by doprowadzić do zmian wewnątrz Białorusi, by w naszym kraju odbyły się wolne demokratyczne wybory – mówi Zarembiuk „Rzeczpospolitej". – Dla mnie prezydentem jest Cichanouska, bo najprawdopodobniej zwyciężyła w tych wyborach. Reżim spalił protokoły wyborcze, ale trwające od miesiąca protesty świadczą o jej zwycięstwie – dodaje.