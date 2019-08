Brexit: Opozycja chce uniknąć chaosu

Lider brytyjskiej Partii Pracy zamierza zgłosić wniosek o wotum nieufności wobec rządu i jego premiera Borisa Johnsona. Jeśli zostałby przyjęty, to Jeremy Corbyn stanąłby na czele tymczasowego gabinetu. Do poparcia swojego planu wezwał całą opozycję i tę część Partii Konserwatywnej, która sprzeciwia się strategii bezumownego brexitu forsowanej przez Borisa Johnsona.

Bruksela uważa, że to jedyny sposób na zapobieżenie powrotu twardej granicy na wyspie irlandzkiej i ewentualnej wojny domowej. Londyn się sprzeciwia, bo uważa, że wiąże mu to ręce w negocjacjach przyszłej umowy.

– Nie będzie żadnego okresu przejściowego, który był przewidywany w umowie o wyjściu. To oczywiście spowoduje znaczące utrudnienia, zarówno dla obywateli, jak i dla firm. I będzie miało poważne negatywne skutki gospodarcze. Proporcjonalnie będą one znacznie większe dla Wielkiej Brytanii niż dla UE – powiedziała Natasha Bertaud, rzeczniczka Komisji Europejskiej.

Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker w wywiadzie sprzed dziesięciu dni stwierdził, że jeśli dojdzie to bezumownego brexitu, to wielkimi przegranymi będą Brytyjczycy. UE przygotowuje się na taki scenariusz od wielu miesięcy. Sama Bruksela poprzez legislację, którą proponuje państwom członkowskim, i porady, co robić w poszczególnych dziedzinach życia. W praktyce przygotowaniami zarządzają poszczególne państwa członkowskie. Zaangażowane są w różnym stopniu, w zależności od skali wystawienia na brexit, co z kolei jest funkcją odległości od Wielkiej Brytanii i wielkości wymiany handlowej.