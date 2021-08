Po kłopotach Żulczyka opozycja chce zmian w prawie ws. zniesławienia

K這poty 真lczyka wzi窸y si z zawiadomienia do prokuratury prywatnej osoby, kt鏎a przeczyta豉 spo貫cznociowy wpis znanego pisarza. Ocenia on komentarz Andrzeja Dudy, prezydenta RP, na temat wybor闚 w USA, kt鏎y stwierdzi, 瞠 czeka na nominacj Joe Bidena, prezydenta elekta USA przez Kolegium Elektorskie". 真lczyk sko鎍zy amerykanistyk i wytkn像 prezydentowi Dudzie niewiedz. D逝gi wpis zako鎍zy s這wami: Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem". 真lczyk w prokuraturze nie przyzna si do zniewa瞠nia prezydenta. T逝maczy, 瞠 to by chwyt retoryczny i skr鏒 mylowy, podkrelaj鉍, 瞠 podwa瘸nie demokratycznych wybor闚 w USA przez polskiego prezydenta by這 nierozs鉅ne". Sprawa oskar瞠nia pisarza sta豉 si g這na w wiecie i zamiast ochrony dobrego imienia prezydenta RP sta這 si to przyczynkiem do powielania sformu這wania u篡tego przez 真lczyka.