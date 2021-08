Niepokój w partii Merkel

Teraz partia, której kandydatem na przejęcie urzędu kanclerza po Angeli Merkel jest Laschet, musi drżeć o to, czy w ogóle pozostanie u władzy. Po pierwsze – sondaże dają jej co prawda zwycięstwo, ale ze znacznie mniejszą niż kilka miesięcy temu przewagą. Po drugie – pokazują, że do uzyskania większości mandatów w Bundestagu potrzebna będzie koalicja trzech partii. I nie musi to być koalicja z udziałem CDU/CSU.