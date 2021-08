Prezes PiS powoli uchyla zamrażarkę

Potyczka z TVN, konflikt z TSUE, Polski Ład, podwyżki dla polityków – obóz Zjednoczonej Prawicy zaczyna sierpień od politycznego starcia na wielu frontach. Ich otwarcie może doprowadzić do poważnego politycznego przesilenia, i to w różny sposób. Jakie będą najbliższe stress testy dla sejmowej większości?

Pierwszy i najważniejszy test – w zgodnej ocenie naszych rozmówców z różnych stron Zjednoczonej Prawicy – to planowane na 11 sierpnia głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej „lex TVN". Ustawie w kształcie, w jakim przyjęła ją w ubiegłym tygodniu sejmowa komisja, sprzeciwia się Porozumienie Jarosława Gowina. Od kilku tygodni trwa w Sejmie dyskusja, czy ustawę poprze w obecnej formie Konfederacja, a zwłaszcza jej narodowe skrzydło. Bez Konfederacji i przy sprzeciwie Porozumienia oraz pełnej mobilizacji całej opozycji ustawa może przepaść – jeśli do głosowania w ogóle dojdzie.

W poniedziałek Krzysztof Bosak z Konfederacji mówił w Poranku Siódma9: „W Konfederacji i narodowcy, i wolnorynkowcy, i tradycjonaliści od Grzegorza Brauna mamy różne poglądy, natomiast te różne poglądy prowadzą nas do tego, że nie jest naszą robotą, żeby asekurować PiS w momencie, kiedy oni realizują szkodliwe pomysły". Jak przekonują nas rozmówcy z koła Konfederacji, te i inne podobne wypowiedzi mają na celu pokazanie tego, że partia nie chce się ustawiać przed samym głosowaniem ani w roli siły wspierającej stronę PiS, ani w roli wsparcia dla opozycji, która mocno krytykuje lex TVN. Nasi rozmówcy są za to zgodni co do jednego: jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński nie będzie pewny większości, to ustawa zostanie „zamrożona".