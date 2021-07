Sondaż: Powrót Tuska wpłynie na układ sił. Wybór Kaczyńskiego nic nie zmieni

Grupa, która najmocniej wierzy w dokonanie zmian, to oczywiście wyborcy przeciwni PiS. Jednak – co ciekawe – jest wśród nich wyraźnie więcej kobiet (55 proc. do 37 proc. mężczyzn). – To naturalne w Polsce – komentuje szef IBRiS Marcin Duma – kobiety u nas zawsze bardziej stawały po stronie opozycji.

Rzeczpospolita