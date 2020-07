Trójkąt Weimarski: nowa ofiara pandemii

W Paryżu słyszymy, że idea szczytu weimarskiego nie jest odwołana, tylko przesunięta na jesień, i to niezależnie od tego, kto okaże się zwycięzcą 12 lipca w Polsce. A mimo to zaraza spowodowała znacznie dotkliwsze szkody dla pozycji międzynarodowej Polski, niż wskazywałaby taka kilkumiesięczna zwłoka.Na początku tego roku układ był dla naszego kraju wyjątkowo korzystny. Macron miał za sobą serię porażek w relacjach z Berlinem. Nie przekonał Merkel do budowy bardziej zintegrowanej strefy euro z odrębnym budżetem i ministrem finansów. Niemcy w Unii kwitły i nie chciały jej przebudowy.

Prezydent postanowił wtedy wrócić do polityki swojego poprzednika Francois Hollande'a i rozszerzyć francusko-niemiecką grę o trzeciego partnera, Polskę. Warszawa w końcu pokazała, że w paru kluczowych punktach, jak polityka migracji czy zmiany klimatyczne, potrafi narzucić Berlinowi swoje postulaty. A i różnica w potencjałach Francji i Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego zeszłaby na dalszy plan. Stąd pomysł szczytu Duda-Merkel-Macron 14 lipca i, w ramach rewanżu, zaproszenie francuskich oddziałów do udziału w defiladzie w setną rocznicy Cudu nad Wisłą.

To skłoniło Berlin do zrewidowania swojego stanowiska. Na szczycie 17 lipca Niemcy, które przejęły przewodnictwo w Unii, postarają się doprowadzić do uzgodnienia funduszu odbudowy finansowanego ze wspólnego długu. To jeszcze nie są euroobligacje, bo program ma działać krótko, a każdy kraj zapłaci za niego tylko cząstkę odpowiadającą jego udziałowi w PKB Unii. Ale jednak Merkel zdecydowała się na znaczący krok ku pogłębieniu Wspólnoty, a więc i wyjściu naprzeciw francuskim postulatom. Uznała, że warto, aby niemiecki podatnik poniósł taki koszt, aby uratować samą Wspólnotę.