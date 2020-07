Rosja już mogła być w Grodnie

Białorusko-rosyjskie negocjacje dotyczące „głębszej integracji" w ramach powołanego jeszcze w 1999 roku Państwa Związkowego Białorusi i Rosji (ZBiR) rozpoczęły się pod koniec 2018 roku. Temat był wielokrotnie opisywany w „Rzeczpospolitej", a białoruscy niezależni analitycy od początku ostrzegali, że stawką jest niepodległość kraju. Mieli rację. We wtorek ambasador Białorusi w Moskwie Uładzimir Siamaszka zdradził szczegóły. W lutym 2019 roku Mińsk dostał propozycję z Moskwy, z której wynikało, że „95 proc. uprawnień państwowych Białoruś przekazałaby do ponadnarodowych organów władzy", które miały powstać w ramach ZBiR.

– Powiedziałem prezydentowi, że to oznaczałoby całkowite podniesienie rąk do góry – relacjonował Siamaszka swoją ówczesną rozmowę z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, cytowany przez Biełta. – Trzeba było oddać najważniejsze uprawnienia (chodzi o ponadpaństwowe organy władzy – red.). Pozostałoby tyle, że u nas byłaby milicja, a tam policja – tłumaczył.

Wszystko wskazuje na to, że nie chodziło tylko o przyjęcie przez Białoruś rosyjskiego rubla, ale Siamaszka szczegółów nie zdradza. Na pytanie „Rzeczpospolitej" białoruskie MSZ nie odpowiedziało, milczy też służba prasowa Łukaszenki.

Co ciekawe, wypowiedzi Siamaszki padły następnego dnia po wizycie Aleksandra Łukaszenki w Rosji. – To nie jest przypadek, ponieważ obecność Łukaszenki na paradzie w Moskwie 24 czerwca oraz kolejny wyjazd do Rosji 30 czerwca skończyły się niczym. Moskwa nie chce rozmawiać – mówi „Rzeczpospolitej" Jurij Caryk, politolog z mińskiego Centrum Badań Strategicznych i Polityki Zagranicznej, były analityk w administracji Łukaszenki. – Tam uważają, że całkowicie kontrolują sytuację na Białorusi i są w stanie docisnąć Mińsk w kwestii „integracji" – dodaje.