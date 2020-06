Poseł PO pyta o prezydenckie loty

- Wystąpiłem do KPRM z wnioskiem o upublicznienie rejestru lotów rządowymi samolotami, z których skorzystał Andrzej Duda od dnia 5 lutego czyli początku kampanii prezydenckiej. Porównamy z trasą kampanijną prezydenta – napisał na Twitterze poseł Nitras.

Upublicznił tam też pismo jakie wystosował do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, który odpowiada za Centralny Rejestr Lotów o statusie HEAD.

Zauważa on, że „każdy lot Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest lotem wykonywanym w misji oficjalnej o statusie HEAD, a więc podlega zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Lotów".

- Dlatego biorąc pod uwagę powyższe zwracam się do pana ministra z wnioskiem o udostępnienie opinii publicznej wykazów wszystkich lotów Prezydenta RP Andrzeja Dudy od 5 lutego, to jest od dnia zarządzenia wyborów prezydenckich przez marszałek Sejmu RP – napisał polityk PO.

Stworzenie Centralnego Rejestru Lotów typu HEAD zapowiedział w sierpniu ub. roku minister Dworczyk, po aferze z wykorzystaniem rządowych samolotów do celów prywatnych przez ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Maszynami latały m.in. żona i dzieci polityka PiS. On sam po ujawnieniu sprawy podał się do dymisji.