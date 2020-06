Ukraina: były prezydent trafi do aresztu?

W środę były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko stawił się w biurze Państwowego Biura Śledczego Ukrainy (DBR) na przesłuchanie. Jest podejrzany o to, że w 2018 roku miał skłonić ówczesnego szefa Służby Wywiadu Zagranicznego (SZR) Jehora Bożka (obecnie wiceminister spraw zagranicznych) by mianował na wiceszefa SZR Sierhija Siemoczko, który obecnie jest zamieszany w kilka spraw karnych. Chodzi o jego wielomilionowy majątek, odnaleziony przez ukraińskich dziennikarzy oraz o to, że członkowie jego rodziny mieli rosyjskie obywatelstwo.

Tymczasem Ukraińska Prawda podczas ostatniego wywiadu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zapytała ukraińskiego przywódcę "czy chciałby by Petro Poroszenko trafił do więzienia?". - Człowiek powinien siedzieć, jeżeli jest za co siedzieć. To tyle. A za co siedzieć, decydują ukraińskie organy ścigania, wyrok wydaje sąd - odparł.