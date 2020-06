Najgorszy cios Trumpa w NATO

Zgodnie z decyzją, która została oficjalnie zatwierdzona w sobotę przez Donalda Trumpa i sekretarza obrony Marka T. Espera, górny pułap wojsk USA stacjonujących na stałe w Niemczech oraz będących czasowo (w ramach rotacji) na niemieckim terytorium został ustalony na 25 tys. To aż o 9,5 tys. mniej, niż liczą tam dziś amerykańskie siły. Redukcja ma zostać wprowadzona w życie błyskawicznie – do września, choć zdaniem „New York Timesa" nie jest jeszcze przesądzone, czy ten kalendarz rzeczywiście został ostatecznie zatwierdzony.

W sobotę Mateusz Morawiecki powiedział: „Mam nadzieję, że część żołnierzy amerykańskich wycofanych z Niemiec, trafi do Polski. Będzie to wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Rozmowy trwają, rezultat zostanie podany do publicznej wiadomości za jakiś czas". Premier przyznał jednak, że w naszym kraju przebywa teraz nieco mniej niż 5 tys. wojskowych z USA, a więc niewiele więcej, niż gdy nieco ponad trzy lata temu z Białego Domu odchodził Barack Obama.

Amerykanie mieli przygotowywać redukcję wojska od roku. Nie pozostawała ona bez związku z krytyką byłego już ambasadora USA w Berlinie Richarda Grenella zbyt niskich wydatków wojskowych Niemiec na obronę, co jego zdaniem daje Merkel możliwość finansowania programów socjalnych. Choć minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer przyznała, że RFN dopiero w 2031 r. wypełni natowski obowiązek przeznaczania 2 proc. PKB na obronę (dziś to 1,36 proc.), to jednak zdaniem instytutu SIPRI Niemcy zwiększyły w ub.r. wydatki na ten cel o 10 proc. do 49,5 mld USD i wysunęły się na prowadzenie w zachodniej Europie. Kramp-Karrenbauer zapowiedziała też zakup amerykańskich myśliwców F-18 Hornet, aby po wycofaniu przestarzałych Tornado Niemcy nadal mogły przenosić amerykańską broń jądrową stacjonującą nad Renem.