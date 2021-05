PiS z Lewicą szukają rzecznika praw obywatelskich

– Ja tego nazwiska nie słyszałem, ale to wie tylko Jarosław Kaczyński lub Komitet Polityczny PiS. Kilka dni temu byłem proszony, abym to zweryfikował – mówi nam polityk z bliskiego otoczenia prezesa Kaczyńskiego. Lewica kilka dni temu zaczęła pytać o poparcie dla mec. Dopierały w PiS. Jednak sugestie o dogadaniu się PiS z Lewicą przy okazji sprawy wsparcia z funduszu odbudowy także co do tej kandydatury wyglądają na polityczną plotkę.