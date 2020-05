Olgierd Łukaszewicz: Grozi nam polexit

Weźmy byłego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który powiedział, że „musimy realizować polskie interesy, a nie fetysz jedności Unii", albo pana prezydenta Andrzeja Dudę, który UE nazwał „wyimaginowaną wspólnotą". Mówi on, że zamiast Unii woli Europę ojczyzn. Politycy PiS często oskarżają UE, że nam nie pomaga w walce z epidemią koronawirusa. Ci, którzy oskarżają, nie wyjaśniają Polakom, że art. 168 traktatu rzymskiego z 1957 roku co prawda wspomina o walce z epidemiami, ale tylko jako uzupełnienie polityk krajowych.

Na razie władza stara się nam tak obrzydzić Unię Europejską, jakby szykowała nas psychicznie do polexitu. Odpowiem na to XIX-wiecznym tekstem, 41. punktem konstytucji Wojciecha Jastrzębowskiego: „sprzeciwianie się ze strony władzy samowładnej przystąpieniu narodu do przymierza wiecznego upoważnia tenże naród do uznania takowej władzy za nieprzyjazną sobie, za nieprawną".