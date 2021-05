Czechy. Prezydent Zeman powątpiewa w winę rosyjskich agentów

– Mam zaufanie do czeskiej policji. Nie wierzę (czeskim) służbom specjalnym – powiedział szef państwa, podkreślając, że istnieje więcej wersji tego, co wydarzyło się we Vrběticach. Zaczął nawet sugerować, że magazyny wyleciały w powietrze, by ukryć zniknięcie części składowanej tam amunicji.

Jeszcze pod koniec kwietnia Zeman twierdził, że na równi z rosyjskim zamachem rozpatrywane jest niedbalstwo pracowników magazynu amunicji. Wypowiedź prezydenta wywołała burzę. W czeskim senacie rozpoczęto zbieranie opinii prawnych potrzebnych do usunięcia Zemana ze stanowiska szefa państwa. Przez ponad dwa tygodnie prezydent nie wypowiadał się na temat Vrbětic i w Pradze doszli do wniosku, że nie będzie więcej niepokoił opinii publicznej. Tymczasem Zeman nie chce ustąpić.

– Z rosyjskiej strony to niemądre robić wrogów z niedawnych przyjaciół – stwierdził nawet prezydent Zeman. Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell zapewnił, że jeśli lista nie zostanie anulowana, to doprowadzi to do konfliktu Rosji z całą Unią. „Całkowita solidarność z Republiką Czeską" – napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel. O tym, co dalej robić z Kremlem, będą rozmawiać szefowie unijnych państw pod koniec maja.