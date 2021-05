Hanna Zdanowska: Mieszkańcy chcą inwestycji w jakość życia

Przede wszystkim na kwestię samorządów. Od początku, jako samorządowcy różnego szczebla, postulowaliśmy, by środki, które mają trafić do naszego kraju, były rozdysponowane proporcjonalnie, według jasnych i przejrzystych zasad. Nasze postulaty nie były wygórowane – jak chociażby umożliwienie miastom inwestycji w najbardziej ekologiczny transport szynowy, czyli tramwaje. Tymczasem zapewniono nas o środkach na zakup ok. 110 wagonów na terenie całej Polski, choć w samej Łodzi potrzebujemy wymiany co najmniej 160 wagonów. 110 wagonów na całą Polskę to nie jest to, czego oczekiwaliby mieszkańcy chcący sprawnego transportu publicznego. Taki sposób potraktowania samorządów budzi w nas duże emocje, bo uważamy, że przekonały one nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim rządzących, że potrafią sprawnie i bardzo dobrze wydatkować środki unijne i faktycznie realizować projekty ważne dla Polaków. Boimy się, że pieniądze z KPO będą wydawane niekoniecznie z merytorycznego klucza.