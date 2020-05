Netanjahu ograł wszystkich, ma spokój na lata

Sąd Najwyższy zastrzegł wprawdzie, że jego orzeczenie nie ma wpływu na sprawę oskarżeń korupcyjnych, lecz nawet gdyby tutaj nie wszystko szło po myśli Netanjahu, ma on prawo do odwołań i apelacji. W gruncie rzeczy ma więc spokój na lata. Co ciekawe, cała 11 sędziów SN nie kryła zastrzeżeń o charakterze etycznym co do postawy Beniamina Netanjahu.