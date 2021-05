Fundusz Odbudowy: Głosowanie w Sejmie nie zakończy kłótni o KPO

To już przesądzone. We wtorek, 4 maja, odbędzie się kluczowe głosowanie nad zgodą na zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej. W poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller oraz wiceminister rozwoju Waldemar Buda poinformowali, że dokument w formalnej wersji został przesłany do Komisji Europejskiej i jego treść nie ulegnie już zmianie. To był warunek, który w trakcie majowego weekendu postawiła Lewica, podobnie jak uwzględnienie jej uwag w ostatecznej wersji. Politycy PiS zapewniali w poniedziałek, że te wszystkie warunki zostały spełnione. – Lewica widziała dokument na chwilę przed zatwierdzeniem przez Radę Ministrów i wysłaniem go nieformalnie w piątek. Mieliśmy drobne uwagi jeszcze w czwartek, nałożyliśmy je na KPO i od piątku Plan się nie zmienił. Pełna i aktualna treść KPO jest znana wszystkim, łącznie z Lewicą – stwierdził w trakcie konferencji prasowej wiceminister Buda.

