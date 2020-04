Zakaz aborcji wróci do Sejmu po świętach

Co roku w Polsce przeprowadza się około tysiąca legalnych aborcji. Niemal wszystkie z ustawowej przesłanki, mówiącej o upośledzeniu płodu. Skasowania tej przesłanki, czyli w praktyce zakazania aborcji, chce niemal milion obywateli podpisanych pod projektem „Zatrzymaj aborcję", którym 15 kwietnia zajmie się Sejm. Nie tylko nim. Tego dnia czeka nas tsunami projektów obywatelskich.

Spiętrzenie pierwszych czytań wywołało obawy działaczy lewicowych, że korzystając z zakazu zgromadzeń, PiS chce przeforsować skrajne propozycje. „Prawica znów chce uderzyć w kobiety" – napisała ma Twitterze europosłanka Sylwia Spurek. „Barbarzyński projekt całkowitego zakazu aborcji wraca do Sejmu. (...) Większość społeczeństwa żąda liberalizacji prawa, ale jest zakaz zgromadzeń. Sprytnie, prawda?" – wtórowała warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska.

Jednak nawet Kaja Godek, autorka projektu „Zatrzymaj aborcję", mówi, że przyczyny spiętrzenia nie są polityczne. – Decydującą rolę miały terminy, które określa ustawa – wyjaśnia. Chodzi o to, że projekty, nad którymi prace nie zakończyły się w minionej kadencji, muszą przejść pierwsze czytanie w terminie sześciu miesięcy od pierwszego posiedzenia Sejmu. Mija 12 maja. W tej kadencji wniesiono projekt „Stop447", a na jego pierwsze czytanie jest termin trzymiesięczny, upływający 19 maja.

W dodatku w zasadzie żaden projekt nie ma szans na uchwalenie, a najbardziej prawdopodobne jest skierowanie ich do zamrażarki w komisjach. Powód? Zakaz polowań z dziećmi wprowadzono na osobiste życzenie Jarosława Kaczyńskiego, projekt zbliżony do ustawy „Stop 447" w ubiegłej kadencji został uznany przez Sąd Najwyższy za bubel prawny, PiS nie zrealizuje postulatów nauczycieli z powodu konfliktu z ZNP, z kolei autorzy projektu „Stop pedofilii" nieoficjalnie żalili się na blokadę ze strony mediów sprzyjających PiS.

A aborcja? Ten projekt w ubiegłej kadencji dwa lata przeleżał w zamrażarce. Zdaniem Kai Godek politycy PiS mogą obecnie posługiwać się argumentem, że projekt powinien poczekać do czasu rozpatrzenia wniosku o zbadanie zgodności aborcji eugenicznej z konstytucją. Taki wniosek trafił do TK w grudniu. – Jest oczywiste, że Trybunał nie wyda orzeczenia do końca kadencji – dodaje Kaja Godek.