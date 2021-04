Zmarł były prezydent Łodzi

- Odszedł Marek Czekalski. Bez wątpienia najlepszy prezydent we współczesnej historii Łodzi – napisał Rosset w mediach społecznościowych.

Dodał, że Marek Czekalski to romantyk i idealista. - Człowiek wartości, zawsze stojący po właściwej stronie. I w okresie wielkiej "Solidarności" i w czasie przełomu ustrojowego, a także dziś w chwili kryzysu demokracji. Ogromna pustka – zakończył swój wpis.

Działał w Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim, od 1990 roku był radnym Rady Miejskiej w Łodzi. Koordynował prezydencką kampanię wyborczą Tadeusza Mazowieckiego, należał do Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, był także przewodniczącym Unii Demokratycznej w województwie łódzkim.

W czerwcu 2001 roku, na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, w których miał otwierać okręgową listę kandydatów UW do Sejmu Czekalski został aresztowany pod zarzutem rzekomego przyjęcia łapówki. Po blisko 10 latach został prawomocnie uniewinniony.

- Klasyczny działacz pochłonięty polityką i działalnością na rzecz miasta – powiedziała Radiu Łódź Iwona Śledzińska-Katarasińska, łódzka posłanka Platformy Obywatelskiej - Myślę, że był bardzo skrzywdzony, bo ciągano go po sądach i - jak się okazało - z bezzasadnymi oskarżeniami – dodała.

A Jerzy Kropiwnicki, były prezydent Łodzi, powiedział Radiu Łódź, że „żałuję, że pozostało wiele tematów, których nie mogliśmy do końca przedyskutować, uzgodnić tego, co do uzgodnienia było możliwe".