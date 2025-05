6 maja sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka wezwała na 9 maja Karola Nawrockiego, by przedstawił informacje na temat okoliczności nabycia mieszkania w Gdańsku od 80-letniego dziś Jerzego Ż. - Przyjdę i wykonam swoje obowiązki – zapewniał kandydat na prezydenta. Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej zmienił w tej sprawie zdanie.

- Wedle mojej wiedzy Karol Nawrocki nie stawi się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I uważam, że to bardzo dobra decyzja - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Krzysztof Szczucki, polityk PiS. - Sam jestem członkiem tej komisji i widzę, że jest ona wykorzystywana politycznie przez kandydata na prezydenta Szymona Hołownię. Co więcej, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie ma podstaw prawnych do zajmowania się oświadczeniem majątkowym prezesa IPN. On to oświadczenie przedkłada do Sądu Najwyższego - dodał.

Szczucki ocenił także, że to Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa mają badać oświadczenie majątkowe prezesa IPN. - A nie pan przewodniczący Ślizg, który nawet nie wiem, czy jest członkiem sztabu Szymona Hołowni, ale jest jednym z jego najbliższych współpracowników, a więc jest współpracownikiem kandydata na prezydenta - stwierdził polityk. - My w tym cyrku nie zamierzamy uczestniczyć - zaznaczył. Zauważył także, że „nie wiadomo, w jakim trybie” Hołownia „wzywa” Karola Nawrockiego oraz że jego jedyny motyw to „dogorywające sondaże”.

Kontrowersje wokół mieszkania Karola Nawrockiego. Chodzi o kawalerkę w Gdańsku

Karol Nawrocki wraz z żoną miał nabyć w 2017 roku za gotówkę mieszkanie od 80-letniego dziś Jerzego Ż. Według rzeczniczki sztabu kandydata Nawrocki „przekazał panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc”. Mieszkanie, o którym mowa, to mająca 28 m2 kawalerka.