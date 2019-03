Senat ma się promować kijkami do selfie. 330 tys. zł na gadżety

Izba refleksji kupuje nietypowe gadżety reklamowe, aby podążać za „duchem czasu i trendami młodzieżowymi".

Kijki do selfie, powerbanki w kształcie kamieni, a nawet peleryny przeciwdeszczowe zamknięte w plastikowej kulce – m.in. takie przedmioty chce kupić Kancelaria Senatu. Na początku marca rozpisała przetarg na dostawę materiałów, przeznaczonych na cele popularyzacyjne i edukacyjne.

Na większości przedmiotów ma się znaleźć logo Senatu. W niektórych przypadkach trafi ono tylko na opakowania. W sumie liczba zamawianych przedmiotów liczy niemal 40 pozycji, a dominują wśród nich tak przewidywalne gadżety, jak smyczki, krawaty, długopisy i kubki. Część asortymentu może jednak zaskakiwać.

Kancelaria Senatu bowiem zdecydowała się m.in. na zakup opasek odblaskowych LED na nadgarstek, głośników bezprzewodowych, adapterów, pozwalających na korzystanie z gniazdek elektrycznych za granicą, opasek mierzących przebyty dystans i spalone kalorie, a nawet „lokalizatorów przedmiotów z wyzwalaczem Bluetooth 4.0". Z opisu tego ostatniego zamówienia wynika, że gadżet ma „umożliwić dwukierunkową komunikację między smartfonem a lokalizatorem dla ochrony rzeczy przed zgubieniem lub kradzieżą". W praktyce działa to tak, że jeśli brelok, przypięty na przykład do kluczy, znajdzie się zbyt daleko od telefonu, w obu urządzeniach włączy się sygnał dźwiękowy.

W wyczerpujący sposób opisane są też inne gadżety. Z zamówienia wynika m.in. że kijki do selfie mają posiadać „teleskopową rurkę rozciągającą się od ok. 30 cm do ok. 107 cm" i „uchwyt z regulacją kąta nachylenia do 180 stopni". Z kolei powerbank w kształcie kamienia ma mieć „pojemność co najmniej 6000 mAh" i „kształtem przypominać prawdziwy kamień".

Z zamówienia wynika, że jest duża rozpiętość, jeśli chodzi o liczbę zamawianych gadżetów. Niektórych kancelaria chce kupić kilka tysięcy, innych tylko kilkanaście sztuk.

„Nie wszystkie materiały zamawiane przez Kancelarię Senatu mają charakter oficjalny i patriotyczny, jak chociażby płyta i śpiewnik wydane z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kancelaria stara się, aby część gadżetów była atrakcyjna i nowoczesna, zgodna z duchem czasu i trendami młodzieżowymi" – informuje dział prasowy Senatu. Dodaje, że izba „nie chce używać takich samych gadżetów od lat".

To nie pierwszy raz, gdy któryś z urzędów centralnych decyduje się na nietypowe gadżety. Przykładowo w 2011 roku głośno było o kupieniu przez Ministerstwo Gospodarki wiatraków solarnych, jojo, poncz przeciwdeszczowych i latających talerzy. Z kolei w 2017 roku MON ogłosiło przetarg na tysiąc sztuk długopisów taktycznych, wyposażonych w zbijak do szyb, nożyk i latarkę LED.

Takie zakupy często spotykały się z drwiącymi komentarzami. Po ich wpływem MON ostatecznie zrezygnowało z nietypowych długopisów. Takie głosy trudno jednak usłyszeć w Senacie. Wielu senatorów, nawet z opozycji, chwali inwencję swojej kancelarii.

– Są dwie szkoły. Albo kupuje się solidne medale i albumy, które trafiają na zakurzoną półkę, albo rzeczy lekko zabawne, lecz przy tym użyteczne. Wtedy można liczyć na to, że ilekroć gość z zagranicy wyciągnie kijek do selfie, przypomni sobie o polskim Senacie – mówi senator niezrzeszony Marek Borowski.

– Na pewno takie gadżety będą cieszyły się powodzeniem. Mówię to z własnego doświadczenia, bo w każdej kadencji robię kilkaset spotkań z wyborcami. Czy to licuje z rangą Senatu? Nie chciałbym, aby miał wizerunek instytucji śmiertelnie poważnej – komentuje z kolei Jan Filip Libicki z PSL.

Dział prasowy Senatu informuje, że gadżety mają być rozdawane m.in. podczas spotkań marszałka, wicemarszałków i senatorów, dni otwartych, lekcji historycznych i wizyt wycieczek szkolnych. W sumie na zakup gadżetów Kancelaria Senatu chce wydać 330 tys. zł.