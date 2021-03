Dyplomacja przed wyborami w Izraelu

Żaden premier Izraela nie był jeszcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W zeszłym roku doszło do historycznego wydarzenia – normalizacji w stosunkach izraelsko-emirackich. Zapoczątkowało to proces nawiązywania stosunków i z innymi, wrogimi dotąd, krajami arabskimi (uczyniły to dotąd Bahrajn, Maroko i Sudan).

