Turyngia: Premier tym razem bez głosów AfD

Wywołało to polityczne trzęsienie ziemi, władze FDP i CDU natychmiast wymusiły dymisję Kemmericha i przepraszały za to, że doły partyjne nie zrozumiały, iż AfD musi być izolowana także na szczeblu landu. Zatrzęsła się zwłaszcza CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer zapowiedziała, że odejdzie ze stanowiska szefowej partii i nie będzie kandydatką na kanclerza.

CDU ma wielki problem, bo oficjalnie nadal odcina się zarówno od AfD, jak i postkomunistycznej Lewicy. To ważne dla elektoratu w byłej NRD. Ale liderzy dawali do zrozumienia, że większe zło to AfD, co wywołuje napięcia w partii.