Rusza nowa prawicowa partia - Przyszłość 5.0

Geneza nowej partii sięga czerwca 2019 roku, gdy w Warszawie ogłoszono powstanie fundacji Instytut Jana Olszewskiego. Prezesem został Wojciech Sadren, były czołowy działacz Ruchu Odbudowy Polski Olszewskiego, a do zarządu weszli m.in. Tomasz Markowski i Dawid Jackiewicz. To byli politycy ROP i PiS, dziś już poza polityką. Jackiewicz był nawet ministrem skarbu w rządzie Beaty Szydło. Jeszcze więcej znanych nazwisk jest w radzie Instytutu Olszewskiego. To m.in. obecni posłowie PiS Bartosz Kownacki i Zbigniew Girzyński oraz poseł KO Paweł Poncyljusz.

Jakie są jej cele? Od inicjatorów partii dostaliśmy oświadczenie, z którego wynika, że „Przyszłość 5.0 to nowa inicjatywa, której celem jest budowanie wspólnoty, równowagi i profesjonalizmu w życiu publicznym". „Nasi koledzy powołali do życia stowarzyszenie będące think-tankiem o tej samej nazwie. My postanowiliśmy pójść krok dalej i będziemy namawiać ich do praktycznej realizacji postulatów wypracowanych w stowarzyszeniu już na niwie czysto politycznej" – głosi oświadczenie.