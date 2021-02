PiS powołał już kilka instytutów. W kolejce są jeszcze dwa

Promowanie polskich publikacji naukowych oraz prowadzenie badań i analiz na tematy zlecone przez premiera – to niektóre z zadań, które ma wykonywać Instytut De Republica. Jak ujawniliśmy w poniedziałek, został powołany 16 lutego przez premiera zarządzeniem, które przewiduje, że miał rozpocząć działalność już 22 lutego. Decyzją zaskoczeni byli nawet urzędnicy Kancelarii Premiera. Nieoficjalnie zaznaczali, że nie wiedzą, po co powołano instytut.

Wiadomo za to, czym ma się zająć Instytut na rzecz Rodziny i Demografii – zachęcaniem Polaków do prokreacji. Jak napisała w poniedziałek „Gazeta Wyborcza", jego powołanie ma być elementem Nowego Ładu, planu PiS na zmiany w najbliższych latach.

Po co ministerstwu tyle nowych instytutów? Spytaliśmy o to resort, ale nie dostaliśmy odpowiedzi. – To znana polityka wicepremiera Glińskiego polegająca na tym, że jeśli istnieje jakaś instytucja, a on nie ma wystarczającej siły, by dokonać tam przewrotu, powołuje byt równoległy – mówi Iwona Śledzińska-Katarasińska, wiceszefowa Komisji Kultury w Sejmie.