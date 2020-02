Ukraina rywalizuje z Marokiem

O sytuacji gospodarczej nad Dnieprem rozmawiano w środę podczas dyskusji w amerykańskiej izbie handlowej w Kijowie (American Chamber of Commerce in Ukraine). Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Ukrainie Gosta Ljungman przedstawił trzy scenariusze przyszłości ekonomicznej Ukrainy.

Pierwszy, najbardziej optymistyczny, polega na tym, że Kijów skutecznie przeprowadzi reformy (m.in. wymiaru sprawiedliwości) i uruchomi rynek wolnego obrotu ziemią rolną bez żadnych ograniczeń. Do tego Ukraina musiałaby mieć co najmniej 6-proc. wzrost PKB rocznie. Wtedy, według MFW, ukraińska gospodarka dogoni obecny poziom polskiej gospodarki w 2038 r. Pozostałe dwa scenariusze wydłużają te perspektywy o kilkadziesiąt lat.

– Biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy na Ukrainie, pierwszy scenariusz jest mało prawdopodobny. Do wzrostu potrzebni są inwestorzy, którzy nie przyjdą, dopóki nie będzie niezawisłych sądów i dopóki struktury siłowe nie przestaną cisnąć na biznes. Trzeba wykonywać program reform MFW, by zacząć w ogóle biegnąć za Polską – mówi „Rzeczpospolitej" Serhij Fursa, finansista z kijowskiego oddziału Dragon Capital.

– Jak tak dalej pójdzie, to do kwietnia się wyrobią. To celowe działania opozycji, która wykorzystuje ten temat wyłącznie w celach politycznych. Rządzące ugrupowanie woli nie ryzykować, więc pokornie odrzuca te poprawki, by później nie podważano legalności reformy – mówi „Rzeczpospolitej" Wołodymyr Fesenko, znany kijowski politolog.